Grecale e Libeccio l' ultimo ammainabandiera per le due storiche navi

Le due fregate della Marina Militare hanno ammainato la bandiera per l’ultima volta alla banchina. Grecale e Libeccio sono state le ultime navi a lasciare il porto dopo anni di servizio. La cerimonia si è svolta con la presenza di ufficiali e membri dell’equipaggio, che hanno assistito all’evento simbolico. Le navi sono state ormeggiate definitivamente e si preparano ora a essere dismesse o trasformate.

Le due fregate della Marina Militare hanno ammainato per l’ultima volta la bandiera alla banchina scali della base navale della Spezia dopo una gloriosa carriera ultra quarantennale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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