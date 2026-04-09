Grave incidente in mattinata | anziana investita è al Niguarda in codice rosso

Questa mattina a Milano si è verificato un grave incidente in piazza Morbegno, nella zona NoLo. Un’anziana donna è stata investita e ora si trova in codice rosso nel reparto di terapia intensiva di un ospedale cittadino. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori per i rilievi e le operazioni di assistenza. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Grave incidente stradale a Milano, in piazza Morbegno (zona NoLo), nella mattinata di giovedì 9 aprile.L'incidenteUna donna di 87 anni, verso le undici e mezza, è stata investita da un'auto. Non è ancora nota la dinamica, al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai sanitari. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Grave incidente nel Milanese: motociclista finisce in codice rosso al NiguardaUn motociclista di 32 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale avvenuto domenica sera a Bareggio (Milano). Ciclista investita da un’auto in centro a Milano: trasportata in codice rosso al NiguardaL'incidente si è verificato in via Belisario, all'altezza del civico 9, in centro a Milano. Temi più discussi: Scontro tra auto e tir in A4, un ferito grave. Chiuso lo svincolo; Incidente all'alba sull'Adriatica: un ferito trasportato in ospedale; Avellino: grave incidente blocca la viabilità in via Francesco Tedesco; Travolto in bici all’incrocio, sbalzato sull’asfalto: è grave alla Poliambulanza - BresciaToday. Incidente a Montecorice, auto con a bordo 4 persone precipita in un burrone: ci sono feritiL’incidente si è verificato nella mattinata odierna nella cittadina del Cilento, in provincia di Salerno. Sul posto vigili del fuoco ed eliambulanze, che hanno prestato soccorso ai feriti. Un rocambol ... fanpage.it Grave incidente in mattinata: anziana investita, è al Niguarda in codice rossoLa donna è stata investita in piazza Morbegno a NoLo. È stata portata d'urgenza in ospedale con gravi fratture ... milanotoday.it Un grave incidente a Treviglio nella mattinata di giovedì 9 aprile, in via Canonica, la strada che collega la Geromina con Pontirolo Nuovo. Tre ciclisti sono stati investiti da un’auto, un’Alfa Romeo Giulia. Due sono in gravi condizioni, trasportati in codice rosso a - facebook.com facebook #MotoGP | Aleix Espargaró ricoverato in ospedale dopo un grave incidente durante i test con la Honda a Sepang x.com