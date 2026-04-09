Il sistema GRAA, recentemente vietato dall’Unione Ciclistica Internazionale, ha causato proteste da parte di alcune squadre professionistiche, tra cui la formazione Visma. Si tratta di una tecnologia che mira a monitorare e analizzare in tempo reale dati sulla performance dei ciclisti, ma ora è stata proibita ufficialmente. Lo sport ha visto negli ultimi anni un crescente utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, spesso al centro di discussioni regolamentari.

Lo sport è sempre più terreno di sviluppo della tecnologia e i continui progressi scientifici stanno dando un impulso significativo in svariati settori, incidendo in maniera rilevante sui riscontri tecnici e sulle prestazioni. Il ciclismo è in prima linea e sta subendo una costante evoluzione, che si nota nelle biciclette, nei telai, nell’aerodinamica sempre più ricercata: ogni squadra studia in maniera accurata delle soluzioni migliorative, lanciando guanti di sfida degni della F1. Il Gravaa è tra questi strumenti: si tratta di un sistema di regolazione della pressione degli pneumatici, che nelle ultime due annate agonistiche è stato usato a più riprese dal Team Visma Lease a Bike. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gravaa vietato dall’UCI! Cos’è il rivoluzionario sistema che ha scosso il ciclismo: la rabbia della Visma e a cosa serve

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Nasce la ‘stanza della rabbia’ nel tennis, l’ha inaugurata il torneo femminile di Austin: che cos’èIl torneo WTA di Austin ha inaugurato all'inizio di questa settimana la 'rage room' per le giocatrici: a che cosa serve questo spazio.

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L'UCI VIETA IL SISTEMA GRAVAA. LA VISMA REAGISCE: «UNA COINCIDENZA SOSPETTA»La decisione dell'Unione Ciclistica Internazionale arriva a due settimane dalla #ParisRoubaix, scatenando le proteste del team olandese. tuttobiciweb.it