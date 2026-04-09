Gravaa vietato dall’UCI! Cos’è il rivoluzionario sistema che ha scosso il ciclismo | la rabbia della Visma e a cosa serve
Il sistema GRAA, recentemente vietato dall’Unione Ciclistica Internazionale, ha causato proteste da parte di alcune squadre professionistiche, tra cui la formazione Visma. Si tratta di una tecnologia che mira a monitorare e analizzare in tempo reale dati sulla performance dei ciclisti, ma ora è stata proibita ufficialmente. Lo sport ha visto negli ultimi anni un crescente utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, spesso al centro di discussioni regolamentari.
Lo sport è sempre più terreno di sviluppo della tecnologia e i continui progressi scientifici stanno dando un impulso significativo in svariati settori, incidendo in maniera rilevante sui riscontri tecnici e sulle prestazioni. Il ciclismo è in prima linea e sta subendo una costante evoluzione, che si nota nelle biciclette, nei telai, nell’aerodinamica sempre più ricercata: ogni squadra studia in maniera accurata delle soluzioni migliorative, lanciando guanti di sfida degni della F1. Il Gravaa è tra questi strumenti: si tratta di un sistema di regolazione della pressione degli pneumatici, che nelle ultime due annate agonistiche è stato usato a più riprese dal Team Visma Lease a Bike. 🔗 Leggi su Oasport.it
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L'UCI VIETA IL SISTEMA GRAVAA. LA VISMA REAGISCE: «UNA COINCIDENZA SOSPETTA»La decisione dell'Unione Ciclistica Internazionale arriva a due settimane dalla #ParisRoubaix, scatenando le proteste del team olandese. tuttobiciweb.it