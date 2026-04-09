Grande partecipazione ad Arezzo per l’incontro con Don Massimo Biancalani

A Arezzo si è svolto ieri sera l’incontro intitolato “Cura e Sicurezza”, a cui ha partecipato un ampio pubblico. L’evento si è tenuto nel tardo pomeriggio e ha visto la presenza di numerosi cittadini e interessati. La discussione ha coinvolto vari aspetti legati alla gestione della sicurezza e al ruolo della cura nella comunità locale. La serata si è conclusa con un buon numero di persone che hanno seguito gli interventi e partecipato al dibattito.

Arezzo, 9 aprile 2026 – Grande partecipazione ad Arezzo per l’incontro con Don Massimo Biancalani. Si è concluso ieri sera con un grande successo di pubblico l’incontro “Cura e Sicurezza. Perché nessun@ deve rimanere indietro”, l’evento organizzato da Alternativa Comune presso la Casa dell’Energia di Arezzo. La serata ha visto come protagonista Don Massimo Biancalani, il parroco di Vicofaro diventato simbolo nazionale di un impegno sociale radicale, che ha condiviso la sua esperienza di “chiesa come ospedale da campo”, fondata sul binomio “Disobbedisco e Accolgo”. Particolarmente toccanti sono state le testimonianze che hanno arricchito la serata: dalle parole dei senza dimora, ai racconti di chi ha ritrovato dignità grazie all’operato della Fraternità Federico Bindi, fino alle esperienze degli operatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grande partecipazione ad Arezzo per l’incontro con Don Massimo Biancalani Colleferro. Grande partecipazione al Palazzetto dello sport per l’incontro del Presidente Pietro Grasso con gli studenti e con la cittàCronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Il Palazzetto dello Sport di Colleferro è stato la location ideale per un incontro straordinario... “Topi e piccioni nella chiesa di Vicofaro”. I residenti (ancora) contro don BiancalaniL'esperienza di accoglienza migranti di don Massimo Biancalani, a Vicofaro, che sarebbe stata per anni alla base di criticità più volte segnalate dai...