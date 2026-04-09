Grande Fratello Vip la frase sussurrata da Lucia Ilardo a Renato Biancardi diventa virale

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video condiviso online mostra Lucia Ilardo rivolgersi a Renato Biancardi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Durante l’incontro, si sente chiaramente la frase:

Un video virale mostra Lucia Ilardo sussurrare qualcosa a Renato Biancardi nella Casa del GF. Si sente "O facciamo sesso o.": il resto della frase scatena i social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Grande Fratello Vip, frase infelice di Renato Biancardi su Lucia Ilardo: verrà bacchettato in diretta?Stasera su Canale 5 andrà in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip e di sicuro verrà dedicato spazio a Lucia Ilardo e Renato Biancardi.

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