Grande Fratello Vip la frase sussurrata da Lucia Ilardo a Renato Biancardi diventa virale
Un video condiviso online mostra Lucia Ilardo rivolgersi a Renato Biancardi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Durante l’incontro, si sente chiaramente la frase:
Un video virale mostra Lucia Ilardo sussurrare qualcosa a Renato Biancardi nella Casa del GF. Si sente "O facciamo sesso o.": il resto della frase scatena i social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Grande Fratello Vip, frase infelice di Renato Biancardi su Lucia Ilardo: verrà bacchettato in diretta?Stasera su Canale 5 andrà in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip e di sicuro verrà dedicato spazio a Lucia Ilardo e Renato Biancardi.
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