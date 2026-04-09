Grande Fratello Vip Ibiza Altea rompe il silenzio dopo l’eliminazione | Non è finita qui

Ibiza Altea si è rivolta ai follower sui social media dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip. Nel suo messaggio ha affermato che l’esperienza non si conclude con l’eliminazione e ha lasciato intendere che ci saranno sviluppi futuri. La concorrente ha condiviso alcune riflessioni personali, senza entrare nei dettagli delle dinamiche del reality. La sua comunicazione ha attirato l’attenzione di chi segue la trasmissione.

Ibiza Altea torna sui social dopo l’eliminazione, cosa ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il percorso di Ibiza Altea al Grande Fratello Vip si è concluso pochi giorni fa, l’ex gieffina è stata eliminata durante la settimana puntata del reality condotto su Canale 5 da Ilary Blasi. Ibiza Altea al GF Vip (Screen Mediaset Infinity) Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia ha dovuto fare i conti con dure critiche e attacchi, non solo da parte degli altri concorrenti ma anche sul web dagli utenti che seguono il reality. In molti non hanno apprezzato il suo comportamento, specie quando si è scagliata duramente con alcune gieffine. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

GF Vip 8: Ibiza Altea rompe il silenzio dopo l’eliminazioneIbiza Altea non è più una concorrente del GF Vip 8 e le sue parole non passano inosservate dopo l’eliminazione.

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