Nel corso del Grande Fratello Vip, le tensioni tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini sono aumentate, portando a un momento di forte scontro tra le due concorrenti. Antonella Elia ha perso il controllo, rivolgendo minacce verbali all’altra partecipante. Le due non hanno mostrato segnali di voler risolvere il conflitto, e il loro rapporto appare ormai compromesso.

Continuano le tensioni tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip, il loro rapporto ormai si è incrinato e da parte di entrambe non sembra esserci nessuna voglia di chiarirsi. Nella casa più spiata dagli italiani è scoppiato un nuovo scontro tra loro, la Mussolini l'ha presa di nuovo in giro dicendo che cammina in modo rallentato e dice cattiverie. La parodia della gieffina ha infastidito non poco la showgirl che le ha chiesto se vuole che le metta le mani addosso, l'ha poi insultata dicendo che ha le gambe storte e brutte. La showgirl non è riuscita più a tollerare l'atteggiamento di Alessandra Mussolini, l'ha addirittura minacciata dicendo: "Basta mi hai rotto! Ora le salto agli occhi, le strappo tutti i capelli e le metto le mani addosso. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Antonella Elia crolla e attacca Alessandra Mussolini: “Ti strappo i capelli”

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