Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) relative al periodo 202628. Gli elenchi riguardano sia le assegnazioni di metà dei posti disponibili, sia le supplenze temporanee. La pubblicazione interessa diverse province e si segnala che alcuni elenchi risultano ancora privi di candidati o vuoti, a seconda delle aree di riferimento. La diffusione delle graduatorie è rivolta principalmente agli insegnanti che cercano impieghi a breve o lungo termine.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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