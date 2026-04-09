Alle ore 13, il presidente del Consiglio terrà un intervento in Senato riguardante la crisi di governo segnata dalle recenti dimissioni di tre ministri. La seduta sarà trasmessa in diretta televisiva e seguirà le comunicazioni ufficiali sulla situazione politica attuale. La presidente del Consiglio illustrerà le decisioni adottate e i passi successivi previsti dall’esecutivo.

A partire dalle ore 13 è previsto l’intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla situazione del governo dopo le dimissioni di Santanchè, Delmastro e Bartolozzi. A seguire, la discussione generale dei gruppi parlamentari. Qui la diretta video. Primarie, essere uniti non significa essere uguali. Piuttosto si parli dei voti degli astenuti Oggi il ‘campo stretto’ ha elevato la prudenza a metodo. Ma questa non è tattica: è debolezza Il decreto Sicurezza restringe il diritto di protesta e colpisce gli attivisti climatici: cosa teme la politica? Porno online, slitta il divieto per i minori. Il Tar dà ragione ai siti: “Consultare il Paese che li ospita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Governo, l’informativa urgente di Meloni in Senato: la diretta tv

Meloni alla Camera, informativa urgente sull’azione di Governo: la diretta tvIn Aula alle ore 9 l’informativa urgente della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, sull’azione del Governo.

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Roma - Camera - 19° Legislatura - 552° seduta (22.10.25)

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