Governo italiano accelera su iniziativa ' Italy For Sudan' nuovi aiuti a Pasqua – Il video

A fine 2025 il governo italiano ha avviato l'iniziativa chiamata “Italy for Sudan” per fornire assistenza nel paese africano. A Pasqua sono stati annunciati nuovi aiuti provenienti dall’Italia, che si aggiungono a quelli già avviati in precedenza. Un video pubblicato dall’agenzia mostra le attività e il coinvolgimento delle autorità italiane nel supporto umanitario. L'iniziativa prosegue con l'obiettivo di rafforzare l'assistenza in Sudan.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Il Governo italiano ha lanciato a fine 2025 l’iniziativa “Italy for Sudan”. Il progetto, nato su impulso del Ministro Tajani, rappresenta un ulteriore passaggio nell’impegno umanitario dell’Italia a sostegno della popolazione sudanese, grazie ad un approccio integrato che vede il coinvolgimento del Sistema Paese, delle principali Organizzazioni umanitarie e della società civile. Un primo carico aereo di aiuti umanitari era partito lo scorso 25 dicembre e destinato a 2.500 studenti di scuole frequentate da figli di famiglie sfollate e gestite dalla Parrocchia di Port Sudan. Nel corso dello scorso weekend di Pasqua è stata distribuita una seconda tranche di aiuti con ulteriori beni alimentari di prima necessità. 🔗 Leggi su Open.online

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