Gossolengo 45enne investito all' incrocio

Un uomo di 45 anni è stato investito nel tardo pomeriggio del 9 aprile all'incrocio tra la strada Agazzana e le porte di Gossolengo. L'incidente è avvenuto mentre l'uomo attraversava l'incrocio e, secondo le prime notizie, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Non sono gravi le condizioni di un 45enne investito da una Fiat Panda nel tardo pomeriggio del 9 aprile alle porte di Gossolengo, all'incrocio con strada Agazzana. L'uomo pare stesse attraversando, ma la dinamica è al vaglio. Sul posto auto medica 118 e ambulanza Croce Rossa e la polizia locale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Anziano riminese investito mentre attraversa l’incrocio Leggi anche: Investito all'incrocio, vola nel fossato e muore