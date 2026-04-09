Il prossimo 4 giugno, lo stadio Olimpico di Roma sarà teatro di una delle gare di atletica più attese della stagione, con la presenza della britannica Hodgkinson. La campionessa si prepara a sfidare i suoi avversari sui 400 metri, portando in Italia un nome di spicco nel panorama internazionale. La manifestazione prevede diverse competizioni e si inserisce nel calendario di eventi atletici di livello mondiale.

Il 4 giugno prossimo, lo stadio Olimpico di Roma ospiterà una delle protagoniste assolute dell’atletica mondiale: la britannica Hodgkinson. La campionessa olimpica degli 800 metri si presenterà al Golden Gala Pietro Meneca per testare la sua velocità sui 400 metri, un salto di specialità che potrebbe rivelare nuovi margini di crescita dopo le prestazioni mostrate nella stagione invernale. La ventiquattrenne di Manchester porta con sé un palmarès di altissimo livello, avendo già conquistato l’oro olimpico a Parigi dopo aver ottenuto l’argento tre anni fa a Tokyo. La sua carriera è costellata di successi internazionali, tra cui due medaglie d’argento ai Mondiali all’aperto a Budapest e in Oregon, un bronzo a Tokyo e il titolo mondiale indoor ottenuto a Torun. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golden Gala: la campionessa Hodgkinson sfida i 400 metri a Roma

Golden Gala Pietro Mennea 2026: Keely Hodgkinson sfida i 400 metri a Roma il 4 giugnoIl cast del Golden Gala Pietro Mennea 2026 si arricchisce di un altro nome di altissimo livello.

Golden Gala: Hodgkinson all’Olimpico nei 400 metriCosa: Partecipazione della campionessa Keely Hodgkinson al prestigioso meeting di atletica leggera, cimentandosi nei 400 metri piani.

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Atletica: da Jefferson a Alfred, le regine della velocità al Golden Gala. Super sfida a Roma il 4 giugno tra oro mondiale e campinessa olimpica #ANSA x.com