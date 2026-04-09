Si apre sabato 11 aprile la mostra ’Campus di calcio - Studenti del Bologna Fc dall’Università alla città’. Fino al 2 giugno la raccolta di foto e testi animerà il corridoio di Palazzo Poggi, in via Zamboni 33, con un racconto che parte dai primi anni del Novecento, quando a Bologna iniziò a ’prendere campo’, grazie agli studenti universitari, un gioco ancora poco conosciuto. A portare dall’Inghilterra a Bologna uno dei primi palloni in cuoio per giocare a calcio, fu Benito Álvarez Buylla y Lozana, studente del Reale Collegio di Spagna, nominato per questo "l’uomo del pallone". Tra le figure di spicco in quegli anni, anche Antonio Bernabeu y... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli universitari che fecero il Bologna

Ergastolo per i due genitori che fecero morire di stenti il loro bimboSono stati condannati all’ergastolo in Austria i genitori del bambino di tre anni morto di fame e di sete nel maggio 2024.

Lettere dal Boom: i Fab Four che fecero grande il romanzo latino americanoErano quattro amici, venivano da un’area che non era proprio il centro del mondo in quell’epoca, ma negli anni Sessanta esplosero in un fenomeno che...

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