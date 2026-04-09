Gli studenti del Margaritone Orafi firmano le medaglie del Toscana Tour 2026

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Professionale Margaritone Vasari, sezione Orafi di Arezzo, sono stati incaricati di realizzare le medaglie per il Toscana Tour 2026. La competizione, parte dell’Italian Champions Tour, si svolge all’Arezzo Equestrian Centre e coinvolge diverse squadre di salto ostacoli. Le medaglie portano il segno del lavoro dei giovani orafi, che hanno dato forma ai premi assegnati ai partecipanti del circuito.

È stato il talento dei ragazzi dell’Istituto Tecnico Professionale Margaritone Vasari – sezione Orafi di Arezzo - a dare forma alle medaglie dell’Italian Champions Tour, prestigioso circuito a squadre di salto ostacoli che fa tappa all’Arezzo Equestrian Centre. Il progetto, che unisce sport. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Arte e lavoro: gli studenti del Russoli firmano il quartier generale di Gruppo SailpostVecchiano (PI), 19 marzo 2026 - Non solo numeri da record per Gruppo Sailpost, che, dopo aver chiuso il 2025 con un fatturato di 90 milioni di euro,... L’identità del vivaismo. Ecco le Piante di Toscana. Regione, Distretto e Avi firmano un protocolloNascono ufficialmente le "Piante di Toscana", nuovo prodotto identitario che riconosce al primato verde di casa nostra una centralità nella... Libri e tasse scolastiche gratuiti per gli studenti del corso OrafiArezzo, 25 settembre 2025 – Rinnovato il protocollo d'intesa tra Sem.ar srl e l'Istituto Margaritone di Arezzo: libri e tasse scolastiche gratuiti per gli studenti del corso Orafi È stato ... lanazione.it Margaritone con il nuovo laboratorio orafo. Così gli studenti fanno un passo nel futuroÈ stato inaugurato il nuovo laboratorio orafo a disposizione degli studenti di Fondazione Turismo, Arte e Beni culturali Tab Its Academy, l’istituto tecnologico superiore che forma professionisti per ... lanazione.it