Gli istituti alberghieri di Palermo brillano al cooking quiz e conquistano la finale internazionale di Parma

Gli istituti alberghieri di Palermo si sono distinti nel Cooking Quiz 2026, una competizione internazionale che si è svolta recentemente a Parma. Gli studenti e le studentesse delle scuole di Palermo e di Partinico hanno partecipato a questa sfida educativa e professionale, che coinvolgeva giovani provenienti da diversi paesi europei. La manifestazione, dedicata alla formazione nel settore della ristorazione, ha visto le scuole locali qualificarsi per la finale dopo aver superato le fasi di selezione.

Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo in provincia di Palermo. Gli studenti e le studentesse dell’Ipsseoa Pietro Piazza di Palermo e dell’Iis Danilo Dolci di Partinico sono stati protagonisti del progetto didattico, di respiro europeo, che da dieci anni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Il “Marcora” di Piacenza brilla al Cooking Quiz e conquista la finale internazionale di ParmaFormazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Piacenza. L’Alberghiero “Einstein-Nebbia” di Loreto brilla al Cooking Quiz e conquista la finale internazionale di ParmaLORETO – Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Loreto. Argomenti più discussi: Caiazzo, al Parco San Bartolomeo l'11 e 12 di aprile torna il Festival del Verde - Giardini del Volturno; Gli Istituti Alberghieri di Carignano e Lanzo Torinese brillano al Cooking Quiz e conquistano la Finale Internazionale di Parma. Sempre meno iscritti all’alberghiero. E il 40% dei diplomati lascia la ristorazioneIl sistema alberghiero fatica a reggere tra calo delle iscrizioni, fuga dei diplomati e squilibri territoriali: gli istituti continuano a formare professionisti, ma il settore fatica a trattenerli ... italiaatavola.net Campionato pasticceria istituti alberghieri, vince la SiciliaLa Sicilia è la vincitrice del campionato nazionale di pasticceria degli istituti alberghieri d'Italia, organizzato a Cagliari dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e ... ansa.it In partenza per Roma più combattiva che mai. Oggi interverrò in Aula sulla sperimentazione in corso a Palermo e provincia che sta mettendo seriamente a rischio il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Con questo nuovo sistema, la valutazione dei biso - facebook.com facebook Il #Palermo sbarca in Australia per la prima volta: sfida in amichevole alla #Juventus x.com