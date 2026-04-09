gli istituti alberghieri della provincia di arezzo brillano al cooking quiz

Gli Istituti Alberghieri della provincia di Arezzo si sono distinti durante il Cooking Quiz 2026, qualificandosi per la Finale Internazionale di Parma. La competizione ha coinvolto studenti provenienti da diverse scuole della zona, mettendo alla prova le loro capacità di cucina e innovazione. L’evento si è svolto con entusiasmo e ha visto la partecipazione di numerosi studenti e insegnanti, confermando il ruolo importante delle scuole alberghiere nella formazione professionale.

Arezzo, 9 aprile 2026 – e conquistano la Finale Internazionale di Parma! Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo in provincia di Arezzo. Gli studenti e le studentesse dell’I. O. “Fanfani Camaiti” di Pieve Santo Stefano e dell’IISS “A. Vegni – Capezzine” di Cortona sono stati protagonisti del progetto didattico, di respiro europeo, che da dieci anni coinvolge gli Istituti alberghieri integrando competenze tecniche e percorsi formativi innovativi basati su formazione, gamification e confronto. La giornata si è arricchita ulteriormente grazie alle masterclass firmate ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e F. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Gli istituti alberghieri di Palermo brillano al cooking quiz e conquistano la finale internazionale di ParmaFormazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo in provincia di Palermo.

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Temi più discussi: 8° Campionato nazionale di Pasticceria degli Istituti alberghieri d'Italia - Catania 25, 26 e 27 maggio 2026. ISCRIZIONI FINO AL 15 APRILE_Trasmissione.; Pasticceria 2026 per gli istituti alberghieri, al via l'ottava edizione. Iscrizioni aperte fino al 15 aprile, appuntamento a Catania dal 25 al 27 maggio; Campionato Nazionale di Pasticceria degli Istituti alberghieri d'Italia 2026; Campionato nazionale di pasticceria alberghieri 2026, iscrizioni entro il 15 aprile: gara a Catania dal 25 al 27 maggio.

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Eccellenza negli istituti alberghieri: torna il Campionato nazionale di pasticceria 2026 Leggi qui: https://www.scuolalink.it/eccellenza-negli-istituti-alberghieri-torna-il-campionato-nazionale-di-pasticceria-2026 - facebook.com facebook