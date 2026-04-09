Il teatro, spesso considerato un'esperienza sporadica, rappresenta un momento di incontro con l'arte che può assumere forme diverse da persona a persona. Tra le opere più conosciute,

Ognuno di noi vive il teatro in maniera differente, ma nessuno lo frequenta con regolarità. Forse proprio per questo, alcuni degli spettacoli ai quali abbiamo assistito con i nostri prof nell’ambito del progetto ’Cronisti in classe’ ci hanno affascinato e coinvolto; tra questi c’è ’ Gli Innamorati ’, di Carlo Goldoni diretto e adattato in chiave contemporanea da Roberto Valerio e interpretato da Claudio Casadio, Loredana Giordano, Valentina Carli, Leone Tarchiani, Maria Lauria, Lorenzo Carpinelli, Damiano Spitaleri e Alberto Gandolfo. Lo spettacolo è una produzione di Accademia PerdutaRomagna Teatri, La Contrada Teatro Stabile di Trieste e La Pirandelliana, realizzata in collaborazione con Comune di Verona – Estate Teatrale Veronese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli Innamorati: la nostra recensione. Ecco perché Goldoni è ancora attuale

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Gli innamorati di Goldoni al Teatro QuirinoRoberto Valerio dirige Claudio Casadio, Valentina Carli, Leone Tarchiani e Loredana Giordano firmando un nuovo adattamento de “Gli Innamorati”, uno...

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Gli Innamorati di Carlo Goldoni al Vittorio Emanuele di MessinaL'amore, la gelosia e le contraddizioni dei sentimenti, in un ritratto sorprendentemente vicino alla sensibilità contemporanea ... guidasicilia.it

Gli Innamorati’? Le loro baruffe sono senza tempoOtto attori sul palco e una commedia del 1759 riadattata in chiave contemporanea. Al centro, due sentimenti senza tempo: amore e gelosia. Dopo il debutto all’Estate Teatrale Veronese, la tournée de ... ilrestodelcarlino.it

Saranno le fragole Saranno gli innamorati o sarà la primavera Piera, @pavesini_official e il tiramisù: innamoratissimi - facebook.com facebook