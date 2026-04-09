Dal 9 aprile, il Teatro Golden ospita uno spettacolo dedicato alle canzoni d'autore, con un focus particolare su Gino Paoli. La serata propone un percorso musicale che ripercorre alcuni dei brani più noti e apprezzati, interpretati da artisti che rendono omaggio alla sua figura. L’evento mira a celebrare la musica italiana attraverso un repertorio che ha segnato diverse generazioni.

Un viaggio emozionante nella storia della canzoni d'autore, con un tributo speciale a Gino Paoli. Un appuntamento che è un atto d’amore verso chi ha reso la musica italiana un patrimonio indimenticabile in tutto il mondo Lo spettacolo musicale diToni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli celebra i cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana. Musica dal vivo, suggestive proiezioni, pagine di emozioni autentiche sono intrecciate a racconti di vita, sogni e speranze.Mimmo Sessaal pianoforte eDaniele De Salvoalle chitarre accompagnano le canzoni e le storie in uno spettacolo che tratta anche temi universali come la libertà, l’amore, i sogni e la vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gli indimenticabili dal 9 aprile al Teatro Golden

Al Teatro Golden risuonano le note de Gli IndimenticabiliCosa: Lo spettacolo musicale e narrativo Gli Indimenticabili, un viaggio nella grande scuola dei cantautori italiani.

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21 maggio al Teatro Metropolitan di #Catania - 24 novembre al Teatro Golden di #Palermo https://www.freepressonline.it/2026/04/09/mario-biondi-live-a-catania-e-palermo-le-date/ #MarioBiondi - facebook.com facebook