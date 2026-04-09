A Senigallia si parla di impianti sportivi come un tema di discussione acceso, con opinioni contrastanti tra le diverse parti coinvolte. Roberto Paradisi, coordinatore locale di Forza Italia, ha affermato che, indipendentemente da chi vincerà alle prossime elezioni, sarà necessario ripartire da zero per affrontare la problema. La questione coinvolge vari attori e rimane al centro del dibattito pubblico e politico locale.

"A Senigallia, sullo sport, chiunque vincerà le elezioni dovrà ripartire da zero". A sottolinearlo è Roberto Paradisi, coordinatore locale di Forza Italia. Ieri proprio lo sport è tornato sui tavoli del consiglio comunale: il consigliere di minoranza Lorenzo Beccaceci ha evidenziato la problematica che riguarda il manto della nuova palestra della scuola Marchetti: "Mi hanno fatto notare che è particolarmente sdrucciolevole" ha spiegato. Un’osservazione che ha scatenato il botta e risposta con il vicesindaco e assessore allo sport Riccardo Pizzi: "È stato fatto così per consentire di avere anche una pista di pattinaggio indoor". Un’occasione persa per Beccaceci: "Benvenga una nuova palestra, ma se si voleva fare una struttura polivalente andava studiata diversamente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli impianti sportivi sempre terreno di scontro

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