gli hotel che esaltano il massimalismo contemporaneo

Un articolo pubblicato su Linkiesta Etc esplora gli hotel che si distinguono per il loro stile massimalista contemporaneo. La pubblicazione è disponibile in edicole di Milano e Roma, oltre che negli aeroporti e alle stazioni di tutta Italia. Il testo si concentra sulle caratteristiche di queste strutture e sul modo in cui interpretano il design e l’arredo. La scelta di queste location permette di raggiungere un pubblico ampio e variegato.

Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema del gioco, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Per quanto elevati, gli standard hanno stancato. Le tendenze più recenti premiamo design creativi e distintivi, capaci di intrattenere sorprendendo. Esemplare, in Italia, per originalità estetica e divertimento, è il 25Hours Piazza San Paolino nel quartiere Santa Maria Novella di Firenze. L’interior, curato dallo studio Otto di Paola Navone, si ispira alla Divina Commedia di Dante. Al momento della prenotazione dovrete solo chiedervi se siete più tipi da Inferno o da Paradiso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Doni che esaltano raffinatezza e identitàPer l’8 marzo, scegliere un regalo che unisca raffinatezza e significato significa puntare su un segnatempo capace di raccontare stile e personalità.

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