Gli equilibri per Forlì Tomei ha solo da scegliere

A Forlì si avvicina una sfida decisiva contro l’Ascoli, con ogni reparto della squadra che offre diverse opzioni al tecnico Tomei. La partita assume un ruolo importante nel calendario e le decisioni sulla formazione sono ormai imminenti. La squadra si prepara con attenzione, consapevole dell’importanza di ottenere un risultato positivo. La scelta dei giocatori rappresenta un elemento chiave in vista di questa occasione.

L’Ascoli a Forlì si gioca davvero tanto. Adesso il tecnico Tomei ha davvero l’imbarazzo della scelta in ogni reparto. La condizione fisica e mentale della squadra è superlativa. In ogni singolo reparto la differenza la faranno tutti coloro che avranno modo di calcare il terreno gara, sia partendo dal principio che subentrando a gara in corsa. In difesa il rientro di Nicoletti ha consentito di ritrovare alcune geometrie di gioco nella fase di impostazione dal basso. La coppia con Curado è quella che per gran parte della stagione ha garantito sicurezza e qualità. A sviluppare la manovra sono davvero in tanti a poter fornire un bel contributo di quantità e qualità, mentre in attacco tutti sono in grado di incidere in qualsiasi momento dell’incontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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