È stato corretto un errore tecnico che avrebbe potuto escludere dal credito d’imposta previsto dalla Zes le imprese agricole, della pesca e dell’itticoltura delle Marche e dell’Umbria. La modifica riguarda le modalità di riconoscimento del beneficio per queste categorie, inserendole tra i soggetti ammissibili senza rischiare esclusioni. La correzione è stata fatta per garantire che tutte le imprese interessate possano usufruire delle agevolazioni previste.

Corretto al volo l’errore tecnico che avrebbe potuto rischiare di escludere dal beneficio del credito d’imposta previsto dalla Zes (Zona economica speciale) unica le imprese agricole, della pesca e dell’itticoltura delle Marche e dell’ Umbria. L’Agenzia delle entrate ha infatti confermato che le imprese marchigiane (e umbre) potranno usufruire del credito d’imposta per gli investimenti effettuati a partire dal primo gennaio, dopo avere aggiornato i modelli per le comunicazioni preventive. Per sanare l’errore era già pronto un emendamento del parlamentare leghista Mirco Carloni, presidente della commissione agricoltura della Camera, ma non è stato necessario, "perché i ministeri competenti – dice lo stesso Carloni – hanno deciso di correggere direttamente l’errore tecnico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli effetti della Zes. Agricoltura e pesca, ok credito d’imposta per Marche e Umbria

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