Il presidente dell’Associazione Nazionale dei Magistrati ha annunciato la disponibilità a confrontarsi con il governo per affrontare le questioni ancora presenti nel sistema giudiziario nazionale. La posizione è stata comunicata in risposta alle dichiarazioni del premier, che aveva richiamato l’attenzione su alcune criticità del settore. L’intervento si inserisce in un dialogo aperto tra le parti, con l’obiettivo di individuare possibili soluzioni per migliorare l’efficienza della giustizia.

Il presidente dell'organismo associativo dei magistrati apre al confronto ed alla collaborazione con il governo per trovare rimedio ai problemi che ancora affliggono la giustizia nel nostro Paese “Rispetto ai problemi della giustizia ribadiamola nostra disponibilità a un confronto nel merito sui temi dell’efficienza, in modo tale da risolvere i problemi reali dei cittadini, primo tra tutti l’eccessiva lunghezza dei procedimenti“. Con queste parole, il presidente dell’Anm Giuseppe Tango tende una mano all’esecutivo, rispondendo alledichiarazioni rilasciate dal premier Meloni alla Camera. Il presidente del Consiglio ha infatti iniziato la sua informativa in Aula con riferimento allabocciatura del referendum costituzionale dello scorso 22 e 23 marzo, parlando di“un’occasione storica persa per l’Italia“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giustizia, Tango (Anm) risponde a Meloni: “Disponibili al confronto”

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L'Ucraina spacca ancora il campo largo. E Schlein a Meloni: "Sempre disponibili al confronto""Ovvio che votiamo 'no', vanno contro a tutto quello che noi diciamo da sempre sul sostegno all'Ucraina!".

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Meloni ha detto tra le altre cose che «un sì ti conferma, ma un no ti riaccende», riferendosi alla sconfitta al referendum sulla giustizia x.com