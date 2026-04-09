Il Direttore Sportivo del Potenza Calcio ha commentato con entusiasmo la recente vittoria della squadra in Coppa Italia, evento che si è svolto a Potenza. La partita ha portato alla conquista di un trofeo che rappresenta un traguardo importante per il club. La manifestazione ha coinvolto squadre di diverse regioni e si è conclusa con il risultato positivo per il Potenza. La vittoria è stata celebrata con entusiasmo tra i tifosi e i componenti della società sportiva.

Giuseppe Di Bari, Direttore Sportivo del Potenza Calcio, ha recentemente festeggiato una vittoria storica: quella della Coppa Italia di Serie C. Primo trofeo nazionale nella storia del prestigioso club lucano, che riporta un titolo in Basilicata dopo più di quindici anni: un traguardo raggiunto anche grazie al lavoro dell'esperto dirigente sipontino, che abbiamo potuto intervistare nel giorno di Pasqua. "Sicuramente è un momento bello, importante ed una gratificazione perché quando si vince un qualcosa e lo si fa in una piazza importante dove non c'è mai stato un evento del genere le emozioni sono ancora più belle. La cosa che ti colpisce di più è vedere tutta quella gente esultare, tante persone che ci hanno seguito, tanti potentini che avevano una gran voglia di rivalsa e di gioire. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Giuseppe Di Bari: “Gioia per la Coppa Italia a Potenza. Manfredonia…”

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