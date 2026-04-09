GiuRo Libera Gioventù Bannata dal Tempo in scena al Bellini

Al Teatro Bellini, dall'11 al 26 aprile, va in scena GiuRo. Libera Gioventù Bannata dal Tempo, liberamente “shak-ispirati” al dramma del Bardo. Versi, canti, regia e drammaturgia sono di Mimmo BorrelliMusiche originali eseguite in scena e progetto sonoro sono di Antonio Della Ragione. In scena. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

"Sabato, domenica e lunedì" in scena al Bellini"Io credo - spiega nelle note di regia Luca De Fusco - che ci siano molte analogie tra Eduardo e Goldoni.

"Lungo viaggio verso la notte" in scena al BelliniAl Teatro Bellini di Napoli, dal 17 al 22 marzo, arriva Lungo viaggio verso la notte di Eugene O’Neill, con la traduzione di Bruno Fonzi, la regia di...

Backstage - GiuRo Libera Gioventù Bannata dal Tempo

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GiuRo - libera gioventù bannata del tempo da sabato 11 a domenica 26 aprile | Teatro Bellini | Napoli Per info e biglietti: Vai su https://concerteria.it/ Vieni da noi a Napoli in via M. Schipa, 15 Chiama lo 0817611221 Invia un messaggio WhatsA - facebook.com facebook