Giuli e La Russa svelano la spy story dietro l’acquisto dell’Ecce Homo | È arrivata una soffiata…

Due figure legate all’amministrazione pubblica hanno rivelato dettagli su come lo Stato abbia acquistato l’Ecce Homo di Antonello da Messina, descrivendo la vicenda come una vera e propria “spy story”. Secondo quanto riferito, l’operazione sarebbe stata preceduta da una soffiata che avrebbe fornito informazioni riservate. La notizia ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, mentre le autorità coinvolte non hanno ancora commentato ufficialmente.

C’è una “spy story” dietro l’acquisizione da parte dello Stato italiano dell’ Ecce Home di Antonello da Messina. La rivelazione è arrivata nel corso della trasmissione Cinque Minuti di Bruno Vespa, su Rai 1, con ospiti il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e la direttrice della Galleria Borghese Francesca Cappelletti. «Ogni ministero ha una sua intelligence, ma stavolta ci è arrivata una soffiata», ha spiegato Giuli rispondendo a una domanda su come il Mic fosse riuscito ad accaparrarsi il dipinto che era finito all’asta da Sotheby’s. La Russa: «L’esposizione al Senato un successo incredibile». Rientrato in possesso dell’Italia, il quadro è stato subito esposto al Senato, dove «c’è stata una fila infinita, una fila incredibile, al di là delle previsioni», ha ricordato La Russa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giuli e La Russa svelano la “spy story” dietro l’acquisto dell’Ecce Homo: «È arrivata una soffiata…» Leggi anche: Giuli a New York recupera l'Ecce Homo di Antonello da Messina e inaugura la mostra su Raffaello Le critiche sull’Ecce Homo svelano il volto dei ragionieri dell’arte: danno un prezzo a tutto, ma non capiscono il valore di nienteC’è sempre un piccolo esercito di anime grigie che, davanti alla grandezza, reagisce nello stesso modo: tira fuori la calcolatrice. Temi più discussi: A Cinque minuti l'opera Ecce Homo; Lunga fila al Senato per Ecce Homo di Antonello da Messina: boom di visitatori e mobilitazione per l'altra opera all'asta a Parigi; Un dipinto attribuito ad Antonello da Messina verrà battuto all'asta, proposta una raccolta firme per portarlo in città; RAI 1 * CINQUE MINUTI - 08/04(20.30) : L'ECCE HOMO DI ANTONELLO DA MESSINA ACQUISITO DALLO STATO, LA GALLERIA BORGHESE ESPONE IL CAPOLAVORO (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING). Al Senato quadro dell’Ecce Homo , La Russa Operazione culturale e socialeROMA (ITALPRESS) - Insieme al ministro della Cultura Alessandro Giuli al Senato per la cerimonia inaugura dell'esposizione dell'Ecce Homo di Antonello da M ... italpress.com La Russa inaugura la mostra Ecce Homo di Antonello da Messina in SenatoRoma, 26 mar. (askanews) - Inaugurata la mostra Ecce Homo di Antonello da Messina in Senato; l'opera, recentemente acquisita dallo Stato italiano, è stata svelata in una cerimonia nella sala Capitol ... libero.it “Ecce Homo” di Antonello da Messina questa sera #9aprile a #CinqueMinuti. Ne parliamo con Ignazio La Russa, Presidente del Senato, Alessandro Giuli, Ministro della Cultura, e Francesca Cappelletti, Direttrice della Galleria Borghese. - facebook.com facebook #TerzaPagina | L’esposizione “Ecce Homo” di Antonello da Messina al Senato #arte #cultura #TG2000 @tg2000it @SenatoStampa @MiC_Italia x.com