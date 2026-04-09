Gite in treno | Agrivarese e Melegnano comics in questo week-end e tante altre proposte per la primavera

In questo fine settimana, i viaggi in treno sono protagonisti con diverse iniziative organizzate da Trenord. Tra le proposte figurano eventi come Agrivarese e Melegnano Comics, accompagnati da molte altre attività pensate per la stagione primaverile. Sono previsti anche il ritorno dei treni storici, offrendo l’opportunità di partecipare a diverse manifestazioni in diverse località della regione.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Una vera e propria persecuzione con minacce, sputi e insulti a parroco e ausiliaria diocesana. La guerra in Iran potrebbe avere effetti immediati sul traffico aereo nei cieli d’Europa: primi. Incidente mortale in autostrada, code infinite tra Cormano e Sesto San Giovanni, disagi nel giorno. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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Week End gastronomici, è primaveraCon l’edizione primaverile, si apre il 43° anno dei Week end Gastronomici, una delle manifestazioni più longeve e di successo delle Marche.

AIL Uova di Pasqua, torna la campagna in tutta Italia: questo week end in tutte le piazzeRoma, 19 marzo 2026 – Con l’arrivo della primavera torna l’appuntamento con la solidarietà: il 20, 21 e 22 marzo le Uova di Pasqua AIL saranno...

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Gite in treno: Agrivarese e Melegnano comics in questo week-end e tante altre proposte per la primaveraGite in treno con Trenord, in questo week-end ci sono anche Agrivarese e Melegnano Comics, insieme a tante altre proposte per la primavera, con il ritorno ... ilnotiziario.net

Tornano le Gite in treno di Trenord: viaggi verso laghi, parchi e città d’arteTornano le Gite in treno di Trenord verso i laghi, i grandi parchi divertimento, le mete d’arte e sportiva. Da domenica 12 aprile ripartono anche le corse dei treni storici, anche quest’anno ... milanotoday.it

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La pasquétta di solito si festeggia con gite in campagna o picnic in qualche bel parco, noi ne approfittiamo per fare una passeggiata nella nostra "foresta d'Acanto" e lungo le calli di questa splendida città, Venezia. Buona Pasquetta o Lunedì dell'Angelo! x.com