Axel Laurance ha vinto la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, arrivando primo a Basauri. La corsa si è conclusa con una fuga che ha coinvolto alcuni atleti della classifica generale. L’atleta ha tagliato il traguardo in prima posizione dopo una fase di corsa intensa e combattuta. La tappa si è svolta con vari tentativi di fuga, culminati con la vittoria di Laurance.

Axel Laurance ha conquistato la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, trionfando a Basauri dopo una fuga decisiva che ha coinvolto diversi protagonisti della classifica. Il corridore della Ineos Grenadiers ha piegato lo spagnolo Arrieta in uno sprint finale serrato, segnando il suo quarto successo della stagione attuale. Questo risultato arriva poco dopo le due vittorie ottenute dal francese durante la competizione Coppi e Bartali. La volata si è giocata tra i due fuggitivi che avevano staccato gli inseguitori sul dislivello del GPM di Bikotx-Gane. La gestione della distanza da parte del gruppo principale ha permesso ai due attaccanti di guadagnare un vantaggio fondamentale verso il traguardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro dei Paesi Baschi: Axel Laurance vola a Basauri dopo la fuga

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