Giro dei Paesi Baschi 2026 Aranburu trionfa a Galdakao Scaroni terzo Seixas guadagna ancora

Nella quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, si è conclusa con la vittoria di un ciclista locale. Al traguardo di Galdakao, il corridore ha preceduto gli avversari, confermando una prestazione di rilievo. Sul podio sono saliti anche altri due atleti, con uno che ha chiuso al terzo posto. La gara ha visto anche un miglioramento di posizione per un corridore portoghese, che ha guadagnato terreno rispetto alle tappe precedenti.

Spettacolare quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi. Fa festa il beniamino di casa Alex Aranburu, che trionfa sul traguardo di Galdakao dopo un finale emozionante. Il basco della Cofidis riesce ad avere la meglio sul durissimo strappo conclusivo, battendo il norvegese Tobias Halland Johannesen (Uno-X Mobility) ed un ottimo Christian Scaroni (XDS Astana Team), che aveva anche assaporato la vittoria dopo essere rientrato sulla coppia di testa a pochi metri dal traguardo. Fin dai primi chilometri ci sono una serie di scatti e alla fine si va a creare una fuga di quasi trenta corridori. L’americano Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) prova anche ad andare via in solitaria e passa per primo sul GPM di Unbe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi 2026, Aranburu trionfa a Galdakao. Scaroni terzo, Seixas guadagna ancora Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora Seixas Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora Seixas Temi più discussi: Giro Paesi Baschi, a Seixas la crono inaugurale; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; Pamplona-Mendukilo Kobazuloa: arrivo in salita, Seixas sfida Del Toro e Roglic; Paul Seixas: sarà il Giro dei Paesi Baschi 2026 a lanciare il francese tra i grandi della stagione? · Ciclismo su strada. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora SeixasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! oasport.it Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Galdakao-Galdakao: orari, percorso, favoriti. Seixas contro tuttiQuarta frazione al Giro dei Paesi Baschi 2026. Appuntamento oggi con la tappa che parte ed arriva in quel di Galdakao. Andiamo a scoprirla nel dettaglio ... oasport.it DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Quarta Tappa x.com Isaac del Toro è stato costretto ad abbandonare il Giro dei Paesi Baschi dopo una brutta caduta nella terza tappa; il dottor Adrian Rotunno, direttore medico della UAE Team Emirates-XRG, ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni. - facebook.com facebook