Giovedì dell’Ottava di Pasqua la Chiesa celebra il proseguimento del mistero pasquale, considerando questa giornata come una continuazione della gioia della Risurrezione. La liturgia sottolinea come il Risorto abbia donato la pace ai discepoli e abbia aperto le Scritture, invitando i fedeli a riconoscere la presenza di Gesù nelle Scritture stesse. La celebrazione si inserisce in un periodo di festa che dura otto giorni, evidenziando l’importanza di questo evento centrale nella fede cristiana.

Nel Giovedì dell’Ottava di Pasqua la Chiesa prosegue la celebrazione del mistero pasquale come un solo grande giorno, segno della gioia inesauribile della Risurrezione. L’ Ottava prolunga la Domenica di Pasqua e concentra lo sguardo sul Cristo Risorto, cuore della fede e della liturgia. La Liturgia della Parola presenta in Atti 3,11-26 l’annuncio appassionato di Pietro: la guarigione dello storpio diventa prova che Dio ha risuscitato Gesù e chiamata a conversione. È il nucleo del kerygma: dalla Pasqua scaturiscono il perdono dei peccati e tempi di consolazione per il popolo. Il Vangelo (Lc 24,35-48) riprende il racconto dei discepoli di Emmaus e l’apparizione del Signore agli Undici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giovedì dell’Ottava di Pasqua: il Risorto dona la pace e apre le Scritture

Lunedì dell’Ottava di Pasqua: il giorno dell’incontro e dell’annuncio del RisortoIl Lunedì fra l’Ottava di Pasqua apre la settimana che prolunga la gioia della Risurrezione.

La Pasqua non è solo pace ma l’annuncio del RisortoUn amico, un bravo frate francescano, in questi giorni mi ha mandato una mail così titolata: «Non bisogna ridurre la Pasqua al tema della pace».

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Giovedì dell’Ottava di Pasqua: il Risorto dona la pace e apre le ScrittureIl Giovedì dell’Ottava di Pasqua celebra il Risorto: liturgia solenne, Vangelo di Lc 24,35-48 e invito alla conversione. quotidiano.net

Ottava di Pasqua a Ripatransone, quattro giorni di incontri con la BCC tra economia, memoria storica e mostra d’arteRIPATRANSONE. Arrivano, a Ripatransone, le Giornate di F(u)ocus: accendiamo la conoscenza!, il ciclo di appuntamenti promosso e organizzato dalla Banca di ... lanuovariviera.it

Oggi è il Mercoledì dell’Ottava di Pasqua: “Resta con noi, perché il giorno è quasi finito” Leggi tutto qui : x.com

Mercoledì fra l'Ottava di Pasqua Testo del Vangelo (Lc 24,13-35): «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture» Pensieri per il Vangelo di oggi «Puó apparire strano che colui che conosc - facebook.com facebook