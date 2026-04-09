Giovanni Allevi compie 57 anni i messaggi toccanti dei fan | Continuare a brillare di luce e poesia

Oggi si celebra il 57° compleanno di un noto compositore e pianista, molto legato alla città di origine. In questa giornata, sui social sono stati condivisi numerosi messaggi di auguri da parte dei follower, che hanno espresso il loro apprezzamento e affetto. L’artista, nato e cresciuto in questa località, riceve parole di incoraggiamento e riconoscimento per il suo percorso artistico. La ricorrenza è stata segnata anche da alcune manifestazioni pubbliche e iniziative promosse dai suoi sostenitori.

Ascoli, 9 aprile 2026 – È un compleanno speciale quello di Giovanni Allevi, artista profondamente legato alla sua Ascoli, che oggi festeggia 57 anni circondato dall’affetto dei suoi fan. E proprio da loro ha scelto di partire: nelle ultime ore il Maestro ha infatti ripubblicato sui suoi canali social una lunga serie di messaggi ricevuti, trasformando il suo compleanno in un racconto collettivo di gratitudine e vicinanza. https:www.ilrestodelcarlino.itascoliculturaprincipessa-seghetti-panichi-eredita-utowmd56 Gli auguri dei fan. Parole intime, dense di emozione, come quelle di Piera: “La vita è scandita dai compleanni, ma anche da momenti ordinari e straordinari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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