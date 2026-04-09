Giovani in Europa chi ne usa di più? Comanda il Barça ultime le italiane

Un'analisi recente rivela quali squadre dei cinque principali campionati europei impiegano più giovani sotto i 21 anni. Secondo i dati raccolti dal Cies, le squadre con il maggior numero di giocatori giovani sono principalmente di un certo club, mentre le italiane si collocano in fondo alla classifica. La ricerca si concentra sulla distribuzione di talenti giovanili tra le diverse formazioni del continente.

Giovani alla riscossa. In Europa vengono lanciati senza paura, giocano e stupiscono. Da noi, invece, le percentuali degli under 21 in campo sono misere. Il Barça fa scuola. Anche la Francia, big comprese. Il Cies ha stilato una classifica dei club che nei top 5 campionati europei utilizzano più giovani dai 21 anni in giù. In Serie A la prima è il Parma, delle nostre big nemmeno l’ombra. Anzi c’è addirittura chi tocca lo zero. Al comando ci sono loro. Il Barça è primo in Liga e lo è anche in questa classifica: nessuno lancia più giovani di loro nei top 5 campionati. La Masía - la cantera più famosa al mondo - continua a sfornare talenti in serie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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