Giornata Mondiale Parkinson Il videomessaggio di Vincenzo Mollica | Il bicchiere è sempre mezzo pieno

In vista dell’11 aprile, data dedicata alla Giornata Mondiale del Parkinson, è stato diffuso un videomessaggio promosso dalla Fondazione Limpe per il Parkinson ETS. Nel video, il giornalista e scrittore Vincenzo Mollica si rivolge al pubblico insieme al neurologo coinvolto nello studio e nella cura della malattia. La registrazione vuole sensibilizzare sull’argomento e portare attenzione alle sfide e alle prospettive legate a questa condizione.

In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson che verrà celebrata l’11 aprile, Fondazione Limpe per il Parkinson ETS ha diffuso un video messaggio che vede protagonisti il giornalista e scrittore Vincenzo Mollica e il suo neurologo, il dottor Massimo Marano. Un confronto autentico, lontano da ogni formalismo, che è un invito a non arrendersi alla malattia e a guardare con fiducia alla ricerca. “Mi arrangio, con alti e bassi, ma il bicchiere è sempre mezzo pieno”, racconta Mollica, che da alcuni anni convive con questa malattia, raccontando una quotidianità fatta di fatica ma anche di ottimismo. Ogni giorno il giornalista può contare sul sostegno della moglie Rosa Maria, “una medicina fondamentale”, e su una convinzione chiara: la volontà e la determinazione sono parte integrante della cura. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giornata Mondiale Parkinson, Il videomessaggio di Vincenzo Mollica: "Il bicchiere è sempre mezzo pieno" Giornata Mondiale del Parkinson, la testimonianza di Vincenzo MollicaL’11 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Parkinson, un appuntamento fondamentale per accendere i riflettori su una delle malattie... "Il Parkinson lo freghiamo così". Vincenzo Mollica invita a non arrendersi alla malattia (Video)AGI - In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson di sabato 11 aprile, Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS diffonde un video messaggio che... Temi più discussi: Giornata Mondiale Parkinson, sabato Montecitorio si illumina di blu; 11 aprile, Giornata Mondiale del Parkinson; Campagna di sensibilizzazione per la Giornata Mondiale del Parkinson; Il decalogo anti-Parkinson per la giornata mondiale contro la malattia. Giornata Mondiale contro il Parkinson: Echo Roots – Generazioni a confronto, la danza al Museo EremitaniL’incontro tra generazioni, diventa una danza. Una danza che si muove tra emozioni e arte, che si nutre di energie diverse, dell’esperienza, della forza, della reazione al dolore, della spontaneità di ... padovaoggi.it Parkinson: Fondazione Limpe, 5 segnali precoci da non ignorare e 5 comportamenti per proteggere la salute del cervelloIl Parkinson è una malattia neurodegenerativa subdola, che spesso richiede mesi o anni per essere identificata. Nonostante i sintomi iniziali possano essere difficili da cogliere, una diagnosi rapida ... agensir.it Bra aderisce alla Giornata mondiale del Parkinson x.com Un chilometro e mezzo per fare la differenza, a Mondovì per la Giornata Mondiale del Parkinson - facebook.com facebook