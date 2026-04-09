Un giornalista di Arezzo è stato selezionato tra i dieci migliori al mondo per gli Aips Sport Media Awards 2025. Si tratta di un riconoscimento internazionale che premia l’eccellenza nel giornalismo sportivo. La sua candidatura è stata valutata tra numerosi professionisti provenienti da diversi paesi. La notizia è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori dell’evento.

Il giornalista di Arezzo Caremani è stato inserito nella selezione dei dieci migliori professionisti al mondo per gli Aips Sport Media Awards 2025. Il riconoscimento internazionale riguarda la categoria dedicata ai migliori editorialisti, in seguito alla candidatura del pezzo intitolato Sinner, Italy’s Un-Italian Champion, apparso lo scorso luglio su Today.it. Un prestigio globale che nasce dal territorio aretino. Rimanere tra i dieci candidati più autorevoli a livello planetario rappresenta un traguardo di eccezionale rilevanza per la professionalità di Caremani. La competizione, organizzata dall’Associazione internazionale della stampa sportiva, vede sfidarsi esperti provenienti da oltre cento nazioni, fungendo da vero e proprio premio Nobel per la qualità narrativa e l’impatto delle storie nel campo del giornalismo sportivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giornalismo sportivo: l’italiano Caremani è tra i 10 migliori al mondo

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