Giorgio Santini, ex candidato a sindaco di Senigallia con la lista civica ‘Senigallia Bene Comune’, ha annunciato il suo passaggio alla Lega. Ha deciso di sostenere Massimo Olivetti, presentando la sua candidatura con il partito di centrodestra. La scelta di Santini di unirsi alla Lega ha attirato l’attenzione nel panorama politico locale. La sua adesione si inserisce in un momento di cambiamenti all’interno delle alleanze politiche nella zona.

Giorgio Sartini scende in campo con la Lega. L’ex candidato a sindaco con la lista civica ‘ Senigallia Bene Comune ’, ha scelto il carroccio con cui ha presentato la sua candidatura a sostegno di Massimo Olivetti. "L’orizzonte che si presenta agli amministratori di un Comune seppur assai ristretto, prescinde dai grandi temi di economia o di politica internazionale e ha il vantaggio di avere per oggetto questioni concrete sulle quali il cittadino può giudicare con cognizione di causa e fare quindi la scelta più giusta per sé e per la comunità – spiega Sartini -. In questo contesto, è più facile e auspicabile che cadano gli steccati delle appartenenze partitiche basati sui rottami delle ideologie lasciando spazio esclusivamente ai problemi di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giorgio Santini in campo con la Lega

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