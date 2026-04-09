Durante un intervento in aula, il presidente del Consiglio ha rivolto un attacco diretto alla segretaria del principale partito di opposizione, affermando:

Nel corso della sua informativa alla Camera a 360 gradi, dal referendum sulla giustizia alle dimissioni nel governo fino, ovviamente, alla crisi in Medio Oriente, la premier Giorgia Meloni cita per due volte Elly Schlein, chiamando in causa direttamente e sfidando la segretaria del Partito democratico e infiammando l'aula di Montecitorio. La prima occasione è una battuta, velenosissima, su uno dei ritornelli più cari a Elly. Rispetto al rapporto tra l'Italia, l'Europa e gli Usa, sottolinea il presidente del Consiglio con un mezzo sorriso,"mi verrebbe da dire, prendendo a prestito una frase cara all'onorevole Schlein, che noi siamo testardamente unitari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni bombarda la Schlein in aula: "E se può permetterselo lei.."

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