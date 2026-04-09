Alla Camera, un rappresentante del governo ha affermato che gli investimenti sul Sud continueranno. Ha sottolineato che, grazie alle azioni intraprese finora, la regione non è più considerata il fanalino di coda del Paese e sta riducendo il divario rispetto al resto della nazione. La dichiarazione mira a rassicurare sulla volontà di sostenere lo sviluppo dell’area meridionale.

«Continueremo ad investire sul Sud. Grazie al lavoro fatto fino ad oggi, il Sud, finalmente, non è più il fanalino di coda della Nazione e sta colmando quel divario che gravava sull’Italia da troppo tempo». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell’informativa alla Camera sull’azione del Governo. «Anche grazie alla Zona economica speciale unica, agli investimenti nelle infrastrutture, alla spinta del Pnrr, ad un miglior utilizzo delle politiche di coesione - ha aggiunto Meloni - il Pil e l’occupazione del Mezzogiorno sono cresciuti più della media nazionale. Nel secondo trimestre 2025, il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni nel Sud ha raggiunto il dato più alto dall’inizio delle serie storiche dell’Istat. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Giorgia Meloni alla Camera: «Il Sud non più il fanalino di coda della Nazione, continueremo ad investire»

Il video di Giorgia Meloni: "Nel Golfo per difendere gli interessi degli italiani e della nostra nazione"“In questi giorni ho voluto essere in Arabia Saudita, in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti.

Sparatoria a Rogoredo, Giorgia Meloni sul poliziotto Cinturrino: "Tradimento della nazione"Un tradimento nei confronti della nazione e della dignità e onorabilità delle nostre forze dell'ordine.

Temi più discussi: Informativa sull'azione del Governo, il Presidente Meloni in Parlamento; Informativa Meloni su azione del Governo - Diretta Rai; Meloni in Parlamento, oggi informativa sull'azione di governo; Meloni si presenta alle Camere per affrontare le molte spine del fine legislatura.

Meloni chiude l'informativa alla Camera, maggioranza in piedi: è standing ovation(Adnkronos) - Standing ovation, con il lungo applauso dei parlamentari di maggioranza per Giorgia Meloni, al termine dell'informativa della premier alla Camera. Sulle ultime battute del discorso della ... ilmattino.it

Meloni alla Camera: No a dimissioni o elezioni anticipate, avanti fino alle fineQuanto alle dimissioni, colleghi. Certo, probabilmente sarebbe convenuto sul piano tattico. Invocare le elezioni per giocare sull’effetto sorpresa, sulla ... lapresse.it

Siamo in Aula per l’informativa urgente di Giorgia Meloni. Tante parole vuote. Tante. I soliti slogan, le solite frasi costruite per non dire nulla. Nessuna presa di posizione chiara. Nessun coraggio nel condannare apertamente le scelte di Trump e Netanyahu. Sil - facebook.com facebook

"Ho tanti difetti meno uno: io non scappo, sono abituata a mettere la faccia sulle responsabilità". Sono le parole della premier Giorgia Meloni a @Montecitorio. Inizia così il suo discorso, per poi partire dal risultato del referendum sulla riforma della giustizia, riba x.com