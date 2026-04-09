In un intervento recente, un rappresentante del governo ha espresso fiducia nella possibilità di miglioramenti straordinari per l’economia nazionale, ma ha anche sottolineato che l’unica strada percorribile al momento è il rafforzamento delle forze armate attraverso il riarmo. La sua posizione sembra puntare tutto su questa strategia, lasciando intendere che senza interventi drastici, le prospettive future rimangano difficili.

Giancarlo Giorgetti crede nei miracoli. E, in effetti, solo un miracolo può salvare in questo momento l’economia italiana. Non solo per la crescita asfittica, quasi certa anche per il 2026. Ma anche perché, come ha di fatto ammesso il ministro dell’Economia, il rischio che il bilancio statale venga quasi completamente assorbito dalle spese per il riarmo è concreto. Tutto gira intorno all’uscita dalla procedura d’infrazione Ue, che oggi sembra un’ipotesi lontana. E anche per questo, forse, servirebbe un miracolo. L’austerità non paga: Giorgetti ammette il rischio deficit per il riarmo. Ma andiamo con ordine. Durante il question time al Senato, Giorgetti sostiene che non c’è “un deterioramento strutturale” dell’economia italiana, che invece mostrerebbe “una significativa resilienza allo shock del commercio internazionale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Giorgetti invoca i miracoli, ma si affida solo al riarmo

Pil, Giorgetti: “Credo nei miracoli, l’Italia è resiliente”Il ministro dell’Economia si sofferma anche sulla situazione energetica e l’aumento dei prezzi ricordando che il governo segue l’evoluzione in Iran...

Giorgetti, credo nei miracoli, in passato spesso previsioni superate"Premesso che io ai miracoli ci credo, vorrei sottolineare che il quadro" delineato dalle ultime ultime statistiche "non indica il deterioramento...

Giorgetti, credo nei miracoli, in passato spesso previsioni superatePremesso che io ai miracoli ci credo, vorrei sottolineare che il quadro delineato dalle ultime ultime statistiche non indica il deterioramento strutturale dell'economia italiana e ha dimostrato un ... ansa.it

Da Giorgetti messaggio agli italiani. Perché credo nei miracoliI commenti di Giancarlo Giorgetti sul PIL e sul deficit e sul Patto di Stabilità e crescita UE. E se le cose non vanno proprio bene non è certo colpa dell'Italia. money.it