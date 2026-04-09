Gioia del Colle | Chièdiscena nona edizione da domenica Ieri presentazione

A Gioia del Colle si è svolta ieri la presentazione della nona edizione di “Chièdiscena”, evento in programma a partire da questa domenica. La conferenza si è tenuta nella sala Giunta del Comune, dove sono stati illustrati i dettagli principali dell’iniziativa. L’organizzazione ha confermato la data di inizio e alcuni degli ospiti previsti, senza fornire ulteriori informazioni sui contenuti specifici o sulle modalità di svolgimento.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Gioia del Colle: Ieri mattina, nella sala Giunta del Palazzo della Città Metropolitana di Bari, è stata presentata la nona edizione del Festival “Chièdiscena”, cantiere delle arti dello spettacolo che, dal 12 al 18 aprile 2026, vedrà brillare il talento di tanti giovani sul palco del Teatro comunale Rossini e negli ambienti del Castello normanno svevo di Gioia del Colle. La rassegna, promossa dall’associazione Sic! ProgettAzioni Culturali e patrocinata dalla Città Metropolitana di Bari, dal Comune di Gioia del Colle, dalla Direzione regionale Musei nazionali Puglia – Castello Svevo di Bari e dal... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Gioia del Colle: “Chièdiscena”, nona edizione da domenica Ieri presentazione Leggi anche: Villa invasa da fiamme e fumo, l'intervento dei vigili del fuoco a Gioia del Colle Leggi anche: Taranto calcio: morto l’addetto stampa Christian Cesario, aveva 33 anni Stroncato da un malore mentre lavorava a Gioia del Colle per la squadra di volley Si parla di: Gioia del Colle: Chièdiscena, nona edizione da domenica; Chièdiscena, a Gioia del Colle il festival per educare al teatro. Gioia del Colle: Chièdiscena, nona edizione da domenica Ieri presentazioneIeri mattina, nella sala Giunta del Palazzo della Città Metropolitana di Bari, è stata presentata la nona edizione del Festival Chièdiscena, cantiere delle arti dello spettacolo che, dal 12 al 18 ap ... noinotizie.it