Alcune regolamentazioni comunali che vietano il gioco delle slot in determinati orari vengono spesso considerate inefficaci a causa della mobilità tra diversi comuni. Secondo alcuni esperti, queste restrizioni non eliminano il problema della dipendenza, anzi, in alcuni casi, possono favorire comportamenti compulsivi. La questione rimane complessa e ancora aperta, con opinioni contrastanti sulla reale efficacia delle misure adottate.

“Le regolamentazioni dei comuni che interrompono il gioco delle slot risultano spesso inutili considerando il pendolarismo da un comune all’altro o persino controproducenti per quanto attiene la compulsività". Inizia in questo modo l'analisi della dottoressa Vittoria Vardè, docente presso l’Istituto di psicologia Umanistica Esistenziale Luigi De Marchi, su alcune modalità messe in atto per contrastare il gioco d'azzardo nelle sue forme più gravi. "C’è un equivoco ricorrente nel modo in cui affrontiamo il gioco d’azzardo patologico - prosegue l'esperta -: tendiamo a osservare il comportamento, trascurando la persona. L’attenzione si concentra... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Gioco d'azzardo, le pause forzate non risolvono il problema"

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