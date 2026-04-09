Durante una conferenza stampa, Jannik Sinner ha affermato che il suo obiettivo principale è vincere i titoli, piuttosto che concentrarsi sulla posizione in classifica. La sua risposta è arrivata in risposta alle dichiarazioni di Carlos Alcaraz, che aveva commentato di poter perdere presto la prima posizione nel ranking mondiale. Le parole di Sinner sottolineano la sua volontà di puntare alle vittorie in campo più che ai piazzamenti.

“Giochiamo per i titoli, non per la classifica “. Così in conferenza stampa Jannik Sinner ha risposto alle dichiarazioni di alcuni giorni fa di Carlos Alcaraz (“ Perderò presto il numero uno nel ranking “). L’altoatesino è tornato sull’argomento dopo la vittoria contro Machac, precisando però che al momento la classifica è “ secondaria ” e che la priorità è la vittoria dei tornei, soprattutto i più prestigiosi: “Tra quelli che stanno arrivando, i più importanti sono Parigi e Wimbledon “, ha spiegato. L’italiano è oggi il numero due al mondo, ma ha già la possibilità di riprendersi la vetta a Montecarlo ( le combinazioni ), se dovesse vincere il torneo, a prescindere dal risultato di Alcaraz, che ha battuto Etcheverry a fatica e affronterà Bublik ai quarti di finale: “Fa parte un po’ del gioco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Giochiamo per i titoli, non per la classifica. Altrimenti farei di tutto e di più”: Sinner risponde ad Alcaraz

Jannik Sinner risponde ad Alcaraz: “Tornerò numero uno? Non lo rincorro, l’importante è vincere i titoli”Sul Centrale del Masters1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha conquistato per la quarta volta in carriera i quarti di finale, superando il ceco Tomas...

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