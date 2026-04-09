Ginocchio | la sfida tra chirurgia e riabilitazione a Reggio Calabria

Sabato 11 aprile 2026, Reggio Calabria ospiterà un corso dedicato alla salute del ginocchio, attirando specialisti e operatori del settore medico. L’evento si concentrerà sui metodi di intervento chirurgico e di riabilitazione, offrendo approfondimenti e aggiornamenti sulle tecniche più recenti. La giornata rappresenta un momento di confronto tra professionisti che si occupano di trattamenti e recupero di problemi legati agli arti inferiori.

Sabato 11 aprile 2026, la città di Reggio Calabria diventerà il fulcro del dibattito scientifico sulla salute degli arti inferiori con l’organizzazione del corso S.I.C.O.O.P. intitolato Dalla chirurgia del ginocchio alla riabilitazione: incontro tra Ortopedico e Fisioterapista. L’evento, che si terrà presso la struttura dell’E’ Hotel, riunirà un gruppo eterogeneo di professionisti della sanità, tra cui medici chirurghi, fisioterapisti e personale infermieristico, con l’obiettivo di superare le frammentazioni nelle cure attraverso una sinergia operativa tra chi opera in sala operatoria e chi gestisce il recupero funzionale. La sfida clinica tra interventi chirurgici e percorsi di recupero. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ginocchio: la sfida tra chirurgia e riabilitazione a Reggio Calabria IA e futuro del lavoro: la sfida degli algoritmi a Reggio CalabriaLunedì 14 aprile 2026, l’Aula Quaroni dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ospiterà un seminario multidisciplinare dedicato... Leggi anche: Atalanta, De Ketelaere operato al ginocchio destro: inizia la riabilitazione