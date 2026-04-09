Un nuovo documentario disponibile su HBO Max narra gli ultimi anni della carriera e della vita di Gina Lollobrigida. La serie, la prima italiana della piattaforma, si concentra sugli eventi recenti che hanno coinvolto l’attrice, evidenziando le controversie legali e i problemi di salute. La produzione utilizza immagini e interviste per raccontare la sua storia, senza commenti o analisi estese.

In mezzo c'è, però, anche Francis Javier Rigau, ossia l'uomo finito sui rotocalchi di mezzo mondo per aver, a detta della diretta interessata, sposato Gina Lollobrigida all'insaputa di quest'ultima. Va detto però che il processo ha dato ragione a lui riconoscendo quelle nozze per procura valide e approvate dalla stessa attrice. La sensazione che si ha nel guardare le tre puntate, scritte da Carlo Altinier e Matteo Billi e dirette magnificamente da Graziano Conversano, è tuttavia di disagio, perché sembra che tutti ci tengano ad apparire davanti alla telecamera non tanto per ricordare una donna che non c'è più quanto per rimarcare la fetta che gli spetta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gina Lollobrigida: il documentario di HBO Max sulla sua eredità perduta è crudele e irresistibile

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GARGANO AL CINEMA Anche guardandolo con gli occhi di oggi, il cast impressiona: Marcello Mastroianni, Gina Lollobrigida, Yves Montand, Melina Merkouri. #lattacco #gargano #film - facebook.com facebook

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