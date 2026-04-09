Gigi Cagni | Adani durerà poco resisterà finché starà in Rai Tra me e lui non c'è confronto
Gigi Cagni ha risposto a Lele Adani, che lo aveva definito un esempio di 'fossile' nel calcio italiano, affermando che Adani durerà poco e resisterà finché sarà in Rai. Cagni ha dichiarato che tra lui e Adani non c’è confronto e ha commentato che il suo ex calciatore all’Empoli sparirà perché non ha nulla da dire. La discussione è scoppiata dopo le parole di Adani, che aveva criticato Cagni in modo sprezzante.
Gigi Cagni risponde duramente a Lele Adani, dopo che il suo ex calciatore all'Empoli che lo aveva additato in maniera sprezzante come esempio dei 'fossili' che continuano a fare male al calcio italiano: "Sparirà, non ha niente da dire". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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