Gigi Cagni | Adani durerà poco resisterà finché starà in Rai Tra me e lui non c'è confronto

Gigi Cagni ha risposto a Lele Adani, che lo aveva definito un esempio di 'fossile' nel calcio italiano, affermando che Adani durerà poco e resisterà finché sarà in Rai. Cagni ha dichiarato che tra lui e Adani non c’è confronto e ha commentato che il suo ex calciatore all’Empoli sparirà perché non ha nulla da dire. La discussione è scoppiata dopo le parole di Adani, che aveva criticato Cagni in modo sprezzante.