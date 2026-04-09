Giardini della Fiumara base di spaccio | altri tre arresti

Continuano i controlli dei carabinieri nei giardini della Fiumara, centro commerciale di Sampierdarena, dove sono stati arrestati altri tre uomini. Le forze dell’ordine hanno svolto verifiche in un’area segnalata come punto di spaccio, portando all’arresto dei soggetti coinvolti. Le operazioni sono state condotte nel quadro di un’attività di contrasto alla droga nel quartiere.

Proseguono i controlli dei carabinieri di Sampierdarena nei giardini del centro commerciale della Fiumara. Una zona da tempo nel mirino per l'attività di spaccio di droga. Nelle ultime ore sono stati arrestati altri tre giovani: un 19enne egiziano, un 21enne pakistano e una 19enne genovese. Blitz. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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