Gianni Morandi ha parlato di aver incontrato Stefano De Martino, conduttore della prossima edizione di Sanremo, e di avergli detto che gli avrebbe inviato una canzone. La dichiarazione è stata fatta in un’intervista al settimanale Oggi, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sul contenuto. La comunicazione ha suscitato discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori riguardo alle collaborazioni in vista del festival.

“Sono andato a trovarlo, gli ho detto che gli mando una canzone.": Gianni Morandi lo ha rivelato in un'intervista al settimanale Oggi, riferendosi a Stefano De Martino, che condurrà la prossima edizione di Sanremo. Di fronte alla sua proposta, il conduttore sarebbe stato "entusiasta", secondo il racconto del cantante. Morandi, che domani dovrebbe essere concorrente speciale ad Affari Tuoi, al settimanale ha rivelato anche di essere assolutamente d’accordo con la Rai che ha deciso di affidare a De Martino una conduzione così importante: “È bravo, ha energia, è l’uomo di punta della Rai ora”. A proposito di Sanremo gli è stato poi chiesto com’è stato duettare con suo figlio Tredici Pietro nella serata delle cover lo scorso febbraio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gianni Morandi, "cosa ho mandato a De Martino": tam tam su Sanremo

Sanremo 2026, tam-tam impazzito su Adriano Celentano: la Rai smentisce. Ma...Tam-tam impazzito e voci fuori controllo al Festival di Sanremo 2026 che si apre oggi, martedì 24 febbraio, appuntamento in Eurovisione alle 20.

Bersani, tam-tam impazzito: per che cosa lo vogliono candidareC’è un movimento silenzioso ma tutt’altro che secondario che agita il cantiere del cosiddetto campo largo.

Temi più discussi: Gianni Morandi: Ho venduto il 70% dei biglietti del tour grazie ai social; Gianni Morandi: A 36 anni pensavo di smettere di cantare, non sapevo cosa fare della mia vita. Oggi a 81 riempio i palasport. I social? Ho rallentato un po': le cose serie non interessano, se pelo una patata migliaia di like; Gianni Morandi in tour: 'C'era un Ragazzo racconta 60 anni di guerre'; Gianni Morandi: Mi piacerebbe andarmene come Aznavour, il giorno prima di un concerto. Ho 81 anni, faccio 7-8 giri di pista minimo al giorno, vado in palestra. Così mi preparo per il tour.

Tredici Pietro, la confessione sul padre Gianni Morandi: Il duetto? Una svolta per noi, ci sono ancora dentroIl giovane rapper racconta cosa vuol dire essere figlio di un mito nazionale e come sono ora i rapporti con il famosissimo padre ... today.it

Affari Tuoi, Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi ospiti (con le figlie) di Stefano De Martino. I dettagliTutto pronto (o quasi). Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi saranno protagonisti domani 10 aprile 2026, su Rai Una, di una puntata speciale di 'Affari Tuoi'. La notizia, anticipata da Fanpage, ha gener ... today.it

Stefano De Martino annuncia in trasmissione la puntata speciale di #AffariTuoi con concorrenti Jovanotti e Gianni Morandi. Domani su Rai 1 x.com

Gianni Morandi punta a Sanremo 2027 Avrebbe già mandato una canzone a De Martino: https://fanpa.ge/bbjsw - facebook.com facebook