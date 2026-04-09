Un ex carabiniere del Ros ha scritto al ministro chiedendo di vietare ai criminali di parlare nelle scuole. In un messaggio pubblicato, ha ricordato il sacrificio di sé e dei colleghi, sottolineando di aver dedicato anni della propria vita all’arresto di criminali, trascurando le famiglie e le relazioni personali. La richiesta si inserisce nel contesto di una polemica sulla presenza di persone legate alla criminalità in ambienti educativi.

VENEZIA - Io e i miei colleghi abbiamo dato anni della nostra vita per prendere questi criminali, abbiamo trascurato le nostre famiglie, a malapena visto crescere i nostri figli. E ora, come ringraziamento, lasciano che quegli stessi condannati vadano nelle scuole a “insegnare la vita” ai nostri nipoti. Non è accettabile». Vincenzo Rinaldi, ex maresciallo dei carabinieri del Ros, responsabile del distaccamento di Venezia e referente Dda per la Mala del Brenta, per più di 37 anni ha indagato e fatto finire dietro le sbarre spacciatori, rapinatori, assassini e mafiosi. Ora, in pensione, scopre chetanrti ragazzini seguono sui social l’ex criminale della mala veneta Giampaolo Manca, idolatrandolo come fosse un esempio da seguire. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Giampaolo Manca, l'ex carabiniere del Ros Rinaldi: «Ministro, gli vieti di parlare nelle scuole»

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OGGI, Mercoledì 1° aprile alle ore 20,30 "IL DOGE" di Gianna Isabella Magliocco che sarà presente in sala, accompagnata da parte del cast. "Il Doge: Un ritratto della redenzione" è un documentario che segue la storia di Giampaolo Manca, ex boss della crimi - facebook.com facebook