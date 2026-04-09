Giampaolo Manca l' ex carabiniere del Ros Rinaldi | Ministro gli vieti di parlare nelle scuole
Un ex carabiniere del Ros ha scritto al ministro chiedendo di vietare ai criminali di parlare nelle scuole. In un messaggio pubblicato, ha ricordato il sacrificio di sé e dei colleghi, sottolineando di aver dedicato anni della propria vita all’arresto di criminali, trascurando le famiglie e le relazioni personali. La richiesta si inserisce nel contesto di una polemica sulla presenza di persone legate alla criminalità in ambienti educativi.
VENEZIA - Io e i miei colleghi abbiamo dato anni della nostra vita per prendere questi criminali, abbiamo trascurato le nostre famiglie, a malapena visto crescere i nostri figli. E ora, come ringraziamento, lasciano che quegli stessi condannati vadano nelle scuole a “insegnare la vita” ai nostri nipoti. Non è accettabile». Vincenzo Rinaldi, ex maresciallo dei carabinieri del Ros, responsabile del distaccamento di Venezia e referente Dda per la Mala del Brenta, per più di 37 anni ha indagato e fatto finire dietro le sbarre spacciatori, rapinatori, assassini e mafiosi. Ora, in pensione, scopre chetanrti ragazzini seguono sui social l’ex criminale della mala veneta Giampaolo Manca, idolatrandolo come fosse un esempio da seguire. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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Temi più discussi: Giampaolo Manca, la Mala del Brenta e il docufilm 'Il Doge'. La regista Magliocco: Il mio ritratto di un ex bandito che vuole cambiare; Dalla cella alla fede; Giampaolo Manca, l'ex carabiniere del Ros Rinaldi: Ministro, gli vieti di parlare nelle scuole; Il potere è sempre di moda.
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OGGI, Mercoledì 1° aprile alle ore 20,30 "IL DOGE" di Gianna Isabella Magliocco che sarà presente in sala, accompagnata da parte del cast. "Il Doge: Un ritratto della redenzione" è un documentario che segue la storia di Giampaolo Manca, ex boss della crimi - facebook.com facebook