Gli esperti hanno iniziato un’analisi del DNA per identificare chi ha preso di mira la salma di Pamela Genini, la donna di 29 anni il cui feretro nel cimitero di Strozza è stato profanato e privo della testa. La ricerca genetica mira a trovare un collegamento con eventuali tracce lasciate sulla scena o sui resti recuperati. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento o sui risultati delle analisi in corso.

Gli esperti hanno avviato una ricerca genetica decisiva per cercare di dare un nome a chi ha profanato la salma di Pamela Genini, la ventinovenne la cui testa è stata sottratta dal suo feretro nel cimitero di Strozza. Mercoledì pomeriggio, all’interno dell’ospedale Papa Giovanni, si sono concluse le tre ore di accertamenti biologici volti a estrarre tracce di DNA sia dal corpo della giovane che dalla bara, con l’obiettivo di identificare eventuali profili genetici estranei alla vittima. Il lavoro tecnico è stato coordinato da Matteo Marchesi, responsabile dell’unità di medicina legale della struttura ospedaliera, che ha operato insieme a Marco Cummaudo del Labanof (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università degli Studi di Milano) e al consulente della famiglia, Antonello Cirnelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giallo Pamela Genini: analisi del DNA per rintracciare il colpevole

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