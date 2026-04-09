Dopo il Natale si sono verificati due decessi in circostanze ancora da chiarire, coinvolgendo una madre e sua figlia. Le vittime sono state trovate insieme, con tracce di ricina nel sangue. Sono in corso lunghe ore di interrogatorio con i familiari delle due persone. Le indagini continuano per fare chiarezza sulle cause dei decessi e sui possibili legami tra gli eventi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lunghe ore di interrogatorio per i familiari. Nuovi sviluppi nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, decedute pochi giorni dopo Natale in circostanze ancora da chiarire. Nelle ultime ore, Gianni Di Vita e la figlia Alice sono stati ascoltati per circa dieci ore in Questura, nel tentativo di ricostruire quanto accaduto. I due, unici sopravvissuti della famiglia, erano già stati sentiti in precedenza, ma gli investigatori hanno deciso di approfondire alla luce degli ultimi elementi emersi. La svolta: trovata ricina nel sangue. In un primo momento si era pensato a una semplice intossicazione alimentare, ma le analisi hanno cambiato completamente lo scenario. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giallo dopo Natale: madre e figlia morte, nel sangue ricina, spunta l’ipotesi di duplice omicidio

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Madre e figlia morte dopo Natale a Campobasso: trovata ricina nel sangue, è omicidioIl decesso di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara, avvenuto subito dopo lo scorso Natale a Campobasso, ha subito una svolta...

Temi più discussi: Madre e figlia morte a Natale in Molise, svolta clamorosa: ricina nel sangue, è omicidio; Madre e figlia morte a Natale, non fu intossicazione alimentare ma duplice omicidio; Dentro la Notizia: Madre e figlia intossicate al cenone di Natale, la svolta: è omicidio Video; Non fu intossicazione, mamma e figlia avvelenate a Natale.

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita: la ricina agisce entro 10 ore. I regali e i pasti prima del malore. Il legale: E se fosse stato un caffè?La Procura di Larino procede contro ignoti. Oggi sono stati sentiti il marito e la primogenita Alice, 19 anni. Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno raccolto le testimonianze di una ventina di person ... today.it

Madre e figlia morte a Natale in Molise, svolta clamorosa: ricina nel sangue, è omicidioSvolta clamorosa in uno dei gialli più misteriosi degli utlimi anni: la morte per intossicazione di una donna, Antonella Di Ielsi, 50 anni, e di sua figlia Sara Di Vita, 15 anni, decedute in provincia ... tg.la7.it

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