Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip, Ibiza Altea è stata eliminata, suscitando sorpresa tra i concorrenti e il pubblico presente in studio. La decisione è stata comunicata durante la diretta, senza preavviso, e ha portato a un momento di grande sorpresa all’interno della Casa. Nessun dettaglio sui motivi dell’eliminazione è stato reso noto durante la puntata.

Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip, è arrivato un vero colpo di scena: Ibiza Altea è stata eliminata, lasciando la Casa in un’uscita che ha sorpreso sia il pubblico che gli altri concorrenti. Nonostante il forte sostegno ricevuto nelle ore precedenti, il televoto ha ribaltato ogni previsione. Televoto a sorpresa: fuori Ibiza Altea contro Antonella Elia e Marco Berry. Nel pomeriggio prima della puntata, Ibiza aveva ricevuto due aerei dai fan, chiari segnali di un fandom attivo e presente. Questo sostegno faceva pensare a una sua possibile salvezza. In nomination con lei c’erano Antonella Elia, tra le possibili finaliste, e Marco Berry, noto volto televisivo ma meno protagonista nelle dinamiche della Casa. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - GF Vip: colpo di scena, Ibiza Altea eliminata

Ibiza Altea eliminata dal GF Vip: l’addio dopo tre settimane nella CasaLa puntata di martedì 7 aprile del Grande Fratello Vip ha visto l’eliminazione di Ibiza Altea.

“Perché sono stata eliminata”. Grande Fratello Vip, i sospetti di Ibiza AlteaL’uscita di scena di Ibiza Altea dal Grande Fratello Vip ha lasciato il pubblico senza parole, trasformando quella che sembrava una puntata come...

GF Vip, Ibiza Altea eliminata! Ilary in lacrime và l'incontro shock di Todaro

Temi più discussi: Liti al GF Vip, Ibiza Altea accusata di razzismo: A noi ci avrebbero squalificate; Grande Fratello Vip 2026, settima puntata: cos'è successo il 7 aprile; GF Vip 2026, Giovanni Calvario eliminato: ecco cos'è successo nella puntata di ieri; Grande Fratello Vip 2026, Giovanni Calvario eliminato: due concorrenti in nomination.

GF Vip, Ibiza Altea torna sui social dopo l'eliminazione: Avrò dato fastidio?Colpo di scena durante la settima puntata del Grande Fratello Vip: Ibiza Altea è stata la terza eliminata , lasciando la Casa in un’uscita che ha spiazzato pubblico e concorrenti. torresette.news

GF Vip, bufera sui social dopo l'eliminazione di Ibiza Altea: cosa sta succedendoL’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto l’eliminazione di Ibiza Altea , ex protagonista di Too Hot to Handle , ma il pubblico non sembra credere alla veridicità ... torresette.news

Grande Fratello Vip, furia Ibiza Altea: "Perché sono stata cacciata" - facebook.com facebook

Grande Fratello Vip, settima puntata: Ibiza Altea eliminata, Todaro fa piangere tutti, il Tanga Gate e il caso Mediaset | Sintesi e pagelle • La settima puntata del Grande Fratello Vip si chiude con l'uscita di Ibiza Altea, il momento più bello dell'edi… x.com